Новый "нормандский саммит": в Кремле ответили на заявление Зеленского

У Путина дали понять, что пока встреча не состоится

Для проведения саммита "Нормандской четверки" пока не созданы необходимые условия. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом саммите, передает Интерфакс.

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"Пока для этого нет необходимой почвы", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время может стать известна дата новой встречи "Нормандской четверки" в Берлине. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса пришлось переформатировать встречи Трехсторонней контактной группы в видеоформат.

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Более того, президент отметил, что из-за COVID-19 переговорщики по Донбассу стали встречаться чаще. Глава государства ожидает, что завтра, 22 июля, Трехсторонняя контактная группа финализирует сегодняшние договоренности подгрупп относительно полного прекращения огня на фронте.

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Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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