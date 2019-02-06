Новый перл от Путина: уничтожать "санкционку" полезно
Российский президент озвучил одну невероятную причину, по которой запрещенные продукты не раздают нуждающимся
Не получая уничтоженные – сожженные или раздавленные тракторами – санкционные продовольственные товары, россияне только выигрывают, считает президент России Владимир Путин.
"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит", – заявил он на бизнес-форуме, который проходил в Москве 6 февраля.
Хозяин Кремля объяснил свою точку зрения сохранением рабочих мест, уровня рентабельности производства, ценовой политики. По его словам, такой подход дает рост экономики, и в конечном итоге от этого выигрывают люди.
Он привел в качестве примера ограничение гуманитарной помощи из-за границы. Как отметил президент, с одной стороны, речь идет о бесплатном молоке, в чем нет ничего плохого, но с другой стороны, это разоряет отечественных молочников.
Напомним, в прошлом году в Москве нашли на складе и уничтожили 5,5 тонн колбасы, сыров и мяса, которые ввезли в РФ из стран, подпавших под продэмбарго.
Кроме того, в прошлом мае под российским Воронежем сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли и уничтожили почти 11 тонн сала, ввезенного с территории Украины.
Мы также писали, что некоторые члены российского правительства высказывались в пользу введения даже уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.
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