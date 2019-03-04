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Новый перл российских чиновников: жители хрущевок – "скотобаза"

Сегодня, 15:13

Руководитель одного из подразделений Роскосмоса едко высказался об обитателях небогатых районов Москвы

Фото: Wikipedia
Новый перл российских чиновников: жители хрущевок – "скотобаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d24/78b/5c7d2478be285.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d24/78b/5c7d2478be285.jpg Россия Руководитель одного из подразделений Роскосмоса едко высказался об обитателях небогатых районов Москвы

Руководитель одного из департаментов российского госпредприятия Роскосмос оскандалился очень нелестным высказыванием о жителях так называемых хрущевок, за что теперь может лишиться работы.

По данным Telegram-канала "Медиатехнолог", общаясь в комментариях в соцсети Facebook Станислав Жарков окрестил обитателей такого рода домов "скотобазой".

"Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" — писал он оппоненту, обсуждая программу реновации в Москве, которая подразумевает переселение жителей хрущевок.

Журналисты выяснили, что руководит отделом нормативно-правового обеспечения Роскосмоса, а согласно данным его аккаунта, он является руководителем департамента.

Несмотря на то, что Жарков принес свои извинения, комиссия по этике Роскосмоса уже рекомендовала его уволить сотрудника, поскольку его поведение "не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли".

Впрочем, подобные высказывания в адрес россиян из уст местных чиновников уже стали, скорее правилом. Напомним, что прошлой осенью Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что "государство им ничего не должно", поскольку их родителей "не просили рожать".

Кроме того, перед этим губернатор Саратовской области уволил главу областного министерства труда и занятости, которая назвала назвала сумму в 3,5 тыс рублей (около 53 долларов, или 1,5 тыс. грн) вполне достаточной "для минимальных физиологических потребностей".

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Тег Россия, россияне, курьез, скандал, хрущевки, конфуз, роскосмос

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