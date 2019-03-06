Новый "подарок" россиянам от Путина: накопительные пенсии опять заморозили

Путин продлил частичную заморозку пенсионных выплат россиянам до 2021 года

Новый "подарок" россиянам от Путина: накопительные пенсии опять заморозили 2019-03-06T04:05:00+02:00 Россия Путин продлил частичную заморозку пенсионных выплат россиянам до 2021 года

Россиян могут лишить того, что они всю жизнь откладывали на старость. Перед Новым годом власть сделала им оригинальный "подарок под елочку" – заморозила накопительную часть пенсии.

Так, Госдума проголосовала, а президент подписал закон, замораживающий деньги, которые россияне откладывали себе на старость. Получить их они не смогут по крайней мере до 2021 года.

Накопительную систему пенсий в России ввели в 2002 году. Тогда провели реформу, согласно которой все отчисления в пенсионный фонд – то есть 22% от зарплаты – можно было разделить: 16% отдавать на фактические выплаты пенсии, а 6% хранить на своем счету. Так, после выхода на заслуженный отдых можно быть получить больше денег.

Воспользоваться предложением удалось около 40 млн россиян, то есть почти половине всех работающих граждан России, утверждает экономист Сергей Жаворонков. Среди них – и он сам. На пенсию ему удалось собрать 600 тыс. рублей, но получить эти деньги теперь шансов немного.

"Правительство четко дает понять, что, если власть в России не поменяется, они не собираются эти пенсии каким-то образом размораживать. Эта заморозка будет длится вечно. Я думаю, скоро правительство объявит о новых радостях – о том, что эта накопительная пенсия будет вскорости конфискована", – говорит эксперт.

Впервые пенсионные деньги россиян заморозили в 2014 году, когда все накопления пошли на финансирование оккупированного Крыма. Теперь средства нужны, чтобы отдать их нынешним пенсионерам. В этом году России не хватает на такие выплаты более 200 млрд рублей.

Эксперты утверждают, что из-за замораживания накопительной части пенсии люди могут выйти на акции протеста, как это было летом из-за повышения пенсионного возраста. Такие шаги наталкивают россиян на мысль, что этой власти доверять не стоит.

Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин подписал закон о скандальной пенсионной реформе в РФ, согласно которой мужчины на заслуженный покой будут выходить в 65, а женщины – в 60 лет.

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