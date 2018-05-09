Новый премьер Армении встретится с Путиным: посол обнародовал детали

Сегодня, 12:08

Посол России уверен, что Армении непременно надо углублять отношения с Кремлем

Фото AFP
Фото AFP

Посол России в Армении Иван Волынкин полагает, что встреча новоизбранного премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина состоится очень скоро. И пройдет она на саммите ЕАЭС в Сочи. Об этом Волынкин заявил журналистам в среду, 9 мая, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что такая встреча состоится. Нам нужно идти вперед, дальше углублять, развивать наше взаимодействие, наше сотрудничество по всем направлениям", – добавил он, комментируя перспективы российско-армянских отношений.

Во вторник премьер-министром Армении стал оппозиционный политик Никол Пашинян. Он заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 14 мая на саммите ЕАЭС в Сочи. В пресс-службе Кремля сообщили, что на полях подобных мероприятий, как правило, проходят двусторонние контакты, поэтому, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в зависимости от того, кто будет представлять Армению, в Кремле рассчитывают, что состоятся и двусторонние контакты.

Ранее лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с делегацией депутатов Государственной думы России и заверил их, что у армянской оппозиции нет никаких намерений пересматривать отношения с Россией
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