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Новый премьер Путина: эксперт объяснил, почему выбрали именно его

16 января, 10:37

Виталий Рябошапка

Мишустин – это жесткая ежовая рукавица на руке Путина, говорит Дмитрий Орешкин

Владимир Путин, Михаил Мишустин

Владимир Путин, Михаил Мишустин

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Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент Владимир Путин подал на должность премьера в среду, 15 января, – "идеальное воплощение технического премьера".

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Он не имеет никакого лица. Он не имеет никакой популярности – его просто никто не знает. Это чисто путинская классическая модель. Когда он делает премьером совершенно никому не знакомого человека. Помните, как в 2004 году все долго обсуждали, кто будет премьером – Дмитрий Медведев или Сергей Иванов. Между ними была очень жесткая конкуренция, все ждали, кто одержит верх. А Путин раз – и назначил премьером Фрадкова. А затем Зубкова. И это были абсолютно технические люди, которые выполняли какую-то работу и никакой политической роли не играли и не хотели играть", – говорит Дмитрий Орешкин.

По его словам, Михаил Мишустин также абсолютно лишен политических амбиций.

"Он всю жизнь занимался налогами. Занимался неплохо. Путин поставил задачу существенно увеличить сбор налогов, и он его существенно увеличил. Это тоже включается в систему ценностей Путина. Мишустин – это жесткая ежовая рукавица на руке Владимира Путина. Он гораздо больше силовик и по психологии, и по опыту, нежели экономист. И это тоже характерный выбор Путина, восстанавливающего советскую модель. Все это плохо для экономики, но хорошо для Путина", – заключает Дмитрий Орешкин.

Напомним, политолог Владимир Фесенко назвал три варианта транзита власти президента России .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Возврат к советским временам: что задумал Путин и в чем плюс для Украины" .

Также напомним, что Владимир Путин заявил о передаче части своих полномочий Государственной Думе РФ.

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Россия перестановки премьер-министр Владимир Путин Дмитрий Медведев Михаил Мишустин

Источник: Сегодня

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