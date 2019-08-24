Новый провал России: "Союз МС-14" с роботом "Федор" не смог пристыковаться к станции

Российский транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" з роботом FEDOR не смог пристыковаться к Международной космической станции. Система стыковки не смогла стабилизировать корабль.

Стыковка должна была состояться в 08:30 в автоматическом режиме, однако к этому времени корабль находился в ста метрах от станции. Корабль приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

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На борту корабля находится человекоподобный робот "Федор".

Кстати, это не первый провал российских изобретателей. Так, ранее мы сообщали, что прототип летающего беспилотного такси Bartini, созданный в подмосковном инновационном центре "Сколково", рухнул во время испытаний. Летательный аппарат упал в сугроб всего лишь на 13-ой секунде полета.

Также, петербургские "суворовцы" пытались выдать перед президентом Владимиром Путиным купленные в интернете машины за собственные разработки. Воспитанники училища представили ему разработанных ими мини-роботов, отдав им несколько команд: "принять упор лежа", "отжаться" и "встать на голову". Распознав голосовые команды, роботы выполнили их на глазах у Путина.

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