Новый провал российских лайнеров: у Superjet треснуло стекло в полете
Авария произошла во время полета в Салоники, из-за чего до Греции самолет не долетел и вернулся в Шереметьево
Еще с одним российским авиалайнером произошла авария в воздухе, из-за которой он не смог долететь до пункта назначения.
Инцидент произошел 13 марта. Во время выполнения рейса Москва — Салоники у самолета Sukhoi Superjet 100 треснуло лобовое стекло.
В результате произошедшего пилоты лайнера были вынуждены вернуть его в московский аэропорт "Шереметьево".
Как отмечается, в ходе ЧП никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Напомним, аналогичная авария произошла менее месяца назад с лайнером Boeing-737 авиаперевозчика Utair, который летел из города Сыктывкар в Москву. Несмотря на случившееся, посадка произошла в штатном режиме, и никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Мы также писали, что в России лайнер Sukhoi Superjet-100 повредил крыло, задев им мачту освещения. Инцидент произошел во время руления после посадки в московском аэропорту "Домодедово".
Кроме того, сообщалось об опасном инциденте в аэропорту Сочи, где осенью летевший из Москвы пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления, после чего врезался в ограду и рухнул в реку Мзымту. В результате ЧП у лайнера загорелся левый двигатель и оторвало оба крыла по частям.
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