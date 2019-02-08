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Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве

Сегодня, 13:02

После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке

Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100. Фото: Flickr
Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d61/448/5c5d6144878f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d61/448/5c5d6144878f1.jpg Россия После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке

Очередной лайнер российского производства Sukhoi Superjet-100 попал в аварию. На этот раз – в московском аэропорту "Домодедово", где он задел крылом мачту освещения.

Инцидент произошел во время руления после посадки лайнера 6 февраля, уточнили в экстренных службах РФ. В этот день на взлетной полосе образовался гололед, из которого самолет с 60 пассажирами и пятью членами экипажа занесло при маневре.

Поскольку тормозная система оказалась неэффективной, самолет ударился о мачту освещения и повредил правое крыло, однако никто из находившихся на борту не пострадал.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку случившегося.

Напомним, ранее бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отказалась продлевать контракт по использованию четырех российских самолетов Sukhoi Superjet-100, из-за проблемы с их эксплуатацией, которые привели к отмене ряда рейсов.

Кроме того, несколько лет назад в горах Индонезии произошло крушение самолета такой марки с 45 людьми на борту.

Также мы писали, что поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран были отложены на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат

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Тег авария, москва, аэропорт, самолет, лайнер, Домодедово, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс-Украина

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