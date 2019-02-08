Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве

После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке

Sukhoi Superjet 100. Фото: Flickr

Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d61/448/5c5d6144878f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d61/448/5c5d6144878f1.jpg 2019-02-08T13:02:58+02:00 Россия После посадки лайнер занесло и он повредил крыло о мачту освещения на рулевой дорожке

Очередной лайнер российского производства Sukhoi Superjet-100 попал в аварию. На этот раз – в московском аэропорту "Домодедово", где он задел крылом мачту освещения.

Инцидент произошел во время руления после посадки лайнера 6 февраля, уточнили в экстренных службах РФ. В этот день на взлетной полосе образовался гололед, из которого самолет с 60 пассажирами и пятью членами экипажа занесло при маневре.

Поскольку тормозная система оказалась неэффективной, самолет ударился о мачту освещения и повредил правое крыло, однако никто из находившихся на борту не пострадал.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку случившегося.

Напомним, ранее бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отказалась продлевать контракт по использованию четырех российских самолетов Sukhoi Superjet-100, из-за проблемы с их эксплуатацией, которые привели к отмене ряда рейсов.

Кроме того, несколько лет назад в горах Индонезии произошло крушение самолета такой марки с 45 людьми на борту.

Также мы писали, что поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран были отложены на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новый провал российского Superjet: лайнер с 65 людьми попал в аварию в Москве". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...