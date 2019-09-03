Новый "птичкопад" в России: рухнул очередной военный самолет

На Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ с двумя людьми на борту

Штурмовик Су-25 / Фото: Flickr

Спустя менее года после того, как во время полета в России частично развалился истребитель, потерпел крушение очередной военный самолет. На этот раз рухнул штурмовик Су-25УБ.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае во время планового учебно-тренировочного полета, который пилот выполнял без боекомплекта.

В салоне самолета находились два летчика. На месте авиакатастрофы ведутся их поиски.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось и бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

Кроме того, в начале этого года в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

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