Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Новый "птичкопад" в России: рухнул очередной военный самолет

3 сентября, 15:38

На Ставрополье потерпел крушение штурмовик Су-25УБ с двумя людьми на борту

Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 / Фото: Flickr

Спустя менее года после того, как во время полета в России частично развалился истребитель, потерпел крушение очередной военный самолет. На этот раз рухнул штурмовик Су-25УБ.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае во время планового учебно-тренировочного полета, который пилот выполнял без боекомплекта.

В салоне самолета находились два летчика. На месте авиакатастрофы ведутся их поиски.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Напомним, в январе во время посадки на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Пилот пытался посадить самолет на заснеженной местности, но из этого ничего не получилось и бомбардировщик после касания с землей начало разрывать на части, и он взорвался.

Кроме того, в начале этого года в Японском море столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. В ходе спасательной операции один штурман истребителя был найден живым вскоре после крушения, а другого пилота нашли на индивидуальном спасательном плоту без признаков жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

крушение самолет авиакатастрофа су-25 вкс рф армия России

Источник: Интерфакс

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина

Новости партнеров

Loading...