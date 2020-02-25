Нужна "сильная рука": 75% россиян хотят авторитарного правителя

Три четверти россиян (75%) поддерживают, чтобы в России был сильный авторитарный правитель. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-Центра", который был проведен с 23 по 29 января.
Так 49% опрошенных высказались, что российскому народу постоянно нужна "сильная рука", 26% респондентов считают, что бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.
Против концентрации власти в одних руках выступили 22% опрошенных, затруднились с ответом 3%.
Опрос был проведен 23 – 29 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что россияне боятся ухода из власти своего президента Владимира Путина даже, несмотря на то, что он входит в тройку политиков, которым не доверяют сильнее всего. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политической конъюнктуры, авторы которого назвали Путина олицетворением системы власти для россиян.
Отметим, в России продолжается работа над дополнениями к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Одно из предложений, которое поступило, – переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".
После сообщений о том, что для Путина придумали новую должность, соцсети взорвались шутками и карикатурами.
Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. По мнению экспертов, в Кремле готовят сценарии, которые позволят Путину оставаться у власти пожизненно.
Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.
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