Нужна "сильная рука": 75% россиян хотят авторитарного правителя

Три четверти россиян (75%) поддерживают, чтобы в России был сильный авторитарный правитель. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-Центра", который был проведен с 23 по 29 января.

Так 49% опрошенных высказались, что российскому народу постоянно нужна "сильная рука", 26% респондентов считают, что бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.

Против концентрации власти в одних руках выступили 22% опрошенных, затруднились с ответом 3%.

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Опрос был проведен 23 – 29 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что россияне боятся ухода из власти своего президента Владимира Путина даже, несмотря на то, что он входит в тройку политиков, которым не доверяют сильнее всего. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра политической конъюнктуры, авторы которого назвали Путина олицетворением системы власти для россиян.

Отметим, в России продолжается работа над дополнениями к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Одно из предложений, которое поступило, – переименовать должность главы государства на "Верховный правитель".

После сообщений о том, что для Путина придумали новую должность, соцсети взорвались шутками и карикатурами.

Как известно, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. По мнению экспертов, в Кремле готовят сценарии, которые позволят Путину оставаться у власти пожизненно.

Более детально читайте в материале: Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине.

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