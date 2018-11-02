Обмен Сущенко на Вышинского: в Кремле сделали четкое заявление

В Кремле заявили, что не считают нужным проводить обмен подозреваемого в Украине в государственной измене руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, что украинская сторона неоднократно заявляла о готовности пойти на этот обмен и в такой ситуации получается, что Кремль не заинтересован в освобождении Вышинского, Песков повторил: "Вышинский должен быть незамедлительно освобожден".

Напомним, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Его обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как известно, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

17 мая Херсонский городской суд принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.



