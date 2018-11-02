Обмен Сущенко на Вышинского: в Кремле сделали четкое заявление

Сегодня, 12:28

Российская сторона требует освободить руководителя РИА "Новости Украина"

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле заявили, что не считают нужным проводить обмен подозреваемого в Украине в государственной измене руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, что украинская сторона неоднократно заявляла о готовности пойти на этот обмен и в такой ситуации получается, что Кремль не заинтересован в освобождении Вышинского, Песков повторил: "Вышинский должен быть незамедлительно освобожден".

Напомним, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Его обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как известно, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

17 мая Херсонский городской суд принял решение по мере пресечения для Вышинского. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако суд отправил подозреваемого под арест на два месяца.

Во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.
обмен, Песков, Сущенко, вышинский
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Роман Сущенко. Фото: Twitter/mariana_betsa

Украинские консулы и родственники отслеживают процесс этапирования Сущенко

Вчера, 13:59

Защитники украинского журналиста сообщили о возможном "благоприятном варианте"

Украина

Татьяна Москалькова. Фото: facebook.com/ombudsmanru

Российская омбудсмен отреагировала на призывы Украины по Балуху

6 Октября, 13:13

Речь идет о синхронном посещении омбудсменами двух стран политзаключенного Балуха и пропагандиста Вышинского
Загрузка...

Украина

Фото: AFP

Узника Кремля Сущенко этапировали к месту отбывания наказания - Фейгин

8 Октября, 13:57

Российский суд якобы за "шпионаж" приговорил политзаключенного украинца к 12 годам колонии строгого режима

Украина

Людмила Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Россия скрывает информацию о состоянии здоровья Балуха – Денисова

6 Октября, 11:01

Из РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики, сообщила омбудсмен

Политика

Роман Сущенко. Фото: AFP

Узника Кремля Сущенко в СИЗО посетили жена и дочь

4 Октября, 21:17

Адвокат также опубликовал обращение Сущенко, написанное перед этапированием

Россия

Роман Сущенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Адвоката Фейгина пустили в СИЗО к украинскому политзаключенному Сущенко

3 Октября, 19:40

Марк Фейгин сообщил, что может посещать журналиста, как его представитель в ЕСПЧ

Политика

Роман Сущенко. Фото: AFP

Российские тюремщики не пустили к политзаключенному украинцу защитника

3 Октября, 13:27

Сотрудники СИЗО "Лефортово" отказали Марку Фейгину в свидании с незаконно осужденным журналистом Романом Сущенко

Политика

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

Апелляцию по делу Вышинского отложили на неопределенный срок - адвокат

2 Октября, 13:08

2 октября должна была рассматриваться апелляция на арест главреда "РИА Новости-Украина"

Политика

Фото: AFP

К узнику Кремля Сущенко все еще не пустили родных

2 Октября, 11:32

Вопрос о встрече незаконно осужденного в России украинского журналиста остается открытым

Политика

Роман Сущенко. Фото: AFP

В ОБСЕ призвали Россию освободить журналиста Сущенко

1 Октября, 02:01

Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима
Загрузка...