Подозреваемого в отравлении Скрипалей Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Подозреваемый в отравлении Скрипалей сотрудник ГРУ России Анатолий Чепига присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, который возглавляет воинскую часть разведывательного управления номер 29155. Об этом говорится в публикациях "Радио Свобода", The Insider и Bellingcat, которые нашли фотографии и видеозаписи со свадьбы.

Журналисты нашли аккаунт дочери Аверьянова в соцсетях, а в аккаунтах ее друзей — фотографии с ее свадьбы, которая состоялась в июле 2017 года. "Радио Свобода" отмечает, что Чепига присутствовал на ней с женой и двумя детьми. На фотографии списка гостей можно увидеть троих человек с фамилией Чепига — Андрей, Алексей и Галина.

Реклама

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Из-за этого в августе прошлого года Госдеп США принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

А 1 августа этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение второго пакета санкций в отношении России. Он поручил Минфину и Госдепу США всячески препятствовать предоставлению любой ссуды, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых учреждений. Это также запретили делать и всем американским банкам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама