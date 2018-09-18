Обнаружены место крушения Ил-20 в Сирии и фрагменты тел экипажа

Сегодня, 12:33

Самолет упал в 27 км к западу от деревни Баниас в сирийской провинции Латакия

Фото: Википедия
Фото: Википедия

Военнослужащие Вооруженных сил РФ обнаружили место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, сообщили в российском министерстве обороны.

"В операции по поиску членов экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение у берегов Латакии, участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России", – говорится в заявлении ведомства.

Как отмечают российские военные, самолет упал в 27 км к западу от деревни Баниас.

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На данный момент на корабли военно-морского флота РФ подняли фрагменты тел экипажа. Напомним, на борту сбитого самолета находились 14 российских военных.

В Минобороны РФ добавили, что для поиска тел из Черного моря к месту падения самолета было отравлено опытовое судно "Селигер", на борту которого имеются навигационное и гидроакустическое оборудование, а также телеуправляемые беспилотные подводные аппараты "Супер гном" и "РТ-2500", могут опускаться на глубину до 2,5 тыс м.

Напомним, что эксперт назвал причиной, по которой сирийские военные по ошибке сбили российский самолет, отсутствие системы распознания "свой-чужой".

Кроме того, мы также писали о реакции Израиля на обвинения Москвы, которая целиком возложила на него ответственность за случившееся.
Ил-20
Источник:

"Сегодня"

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