Обнаружены место крушения Ил-20 в Сирии и фрагменты тел экипажа
Самолет упал в 27 км к западу от деревни Баниас в сирийской провинции Латакия
Военнослужащие Вооруженных сил РФ обнаружили место падения самолета Ил-20 в Средиземном море, сообщили в российском министерстве обороны.
"В операции по поиску членов экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение у берегов Латакии, участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России", – говорится в заявлении ведомства.
Как отмечают российские военные, самолет упал в 27 км к западу от деревни Баниас.
На данный момент на корабли военно-морского флота РФ подняли фрагменты тел экипажа. Напомним, на борту сбитого самолета находились 14 российских военных.
В Минобороны РФ добавили, что для поиска тел из Черного моря к месту падения самолета было отравлено опытовое судно "Селигер", на борту которого имеются навигационное и гидроакустическое оборудование, а также телеуправляемые беспилотные подводные аппараты "Супер гном" и "РТ-2500", могут опускаться на глубину до 2,5 тыс м.
Напомним, что эксперт назвал причиной, по которой сирийские военные по ошибке сбили российский самолет, отсутствие системы распознания "свой-чужой".
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