Путина "обнулили": Госдума окончательно приняла поправки в Конституцию РФ

Изменения в Конституцию России должны быть одобрены на всенародном голосовании

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции.

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль – против. К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой. Значительную часть поправок внес в нижнюю палату российский президент

Так, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом на пост главы государства.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.

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Депутаты согласились с поправкой, что РФ является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах и участия в международных договорах.

В Конституции в соответствии с поправкой, внесенной президентом РФ, появится упоминание бога.

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Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.

Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет. Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом, предусматривает закон.

Закон предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.

Ранее соцсети бурно отреагировали на то, как Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности идет об "обнулении" президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

Видео: Reuters

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