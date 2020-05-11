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Россия вошла в первую тройку стран по количеству пациентов с COVID-19

11 мая, 12:10

Татьяна Очеретяна

Количество летальных исходов в РФ подозрительно низкое

За последние сутки, 10 мая, в России, где священник заразил коронавирусом более 30 человек, зафиксировали более 11 тысяч новых случаев COVID-19. После этого страна оказалась на третьем месте по количеству инфицированных в мире. До этого она была на пятом месте. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Стоит отметить, что по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больны официальное число погибших от коронавируса в РФ остается подозрительно низким – 2009 человек.

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По количеству инфицированных и умерших от COVID-19 по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 367 638 человек, из которых 80 787 умерли и 256 336 — выздоровели. На втором месте в рейтинге по количеству инфицированных Испания — там 264 663 случая.

Всего в мире коронавирус подтвердили уже у 4 млн 194 тысяч 47 человек, из них 283 922 пациентов умерли, а 1 499 405 — выздоровели. Сейчас инфицированными остаются 2 410 тысяч 650 человек.

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Напомним, COVID-19 диагностировали у главы правительства России Михаила Мишустина, российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию. Позже стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом.

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Кроме того, мэр Москвы заявил, что коронавирусом заразились 300 тысяч горожан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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