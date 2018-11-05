Обострение агонии режима Путина: российский эксперт назвал причины

Возглавляемый президентом РФ Владимиром Путиным режим не в состоянии воздействовать на подавляющее большинство граждан через интересы. Он все откровеннее переходит к использованию страха для управления и удержания власти узким слоем олигархов, бюрократов и обслуживающими их чиновниками и полицейскими учреждениями.

Об этом директор российского Центра разработок глобальной политики Сергей Городников пишет в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

"Проблема для него — управление через страх заводит страну в идейный, политический, моральный, экономический тупик. И неизбежно закончится надрывом ресурсов власти, ресурсов, необходимых для поддержания атмосферы репрессивного страха. И надрыв этот в РФ произойдёт в ближайшее время", – считает автор публикации.

Признаки скорого надрыва технологических, пропагандистских ресурсов уже невозможно не замечать, подчеркивает политолог.

"Чиновно-полицейская олигархическая модель власти, которая построена в РФ, исчерпала себя. Это осознаётся всё большим числом думающих людей. И у нас в стране, и за рубежом. Рассуждения о некоей передаче власти внутри действующего режима, о конституционной модернизации авторитаризма Путина остаются беспочвенными и бесполезными на практике хотелками. В них нет объяснения, где взять материальные, идеологические, политические ресурсы для продолжения управления страной через страх", – продолжает он.

По его мнению, Россия приближается к обострению агонии режима, которая либо ввергнет страну в Великую Смуту с катастрофическими последствиями не только для России, но и всего мира (угрозы отправить Россию и весь мир в рай и ад ядерным Армагеддоном вполне могут стать реальностью), либо создаст возможность для революционного свержения режима.

"Нынешний режим в РФ, режим чиновно-полицейской олигархической тирании создан выразителями спекулятивно-коммерческих интересов. Создан идеологической, политической диктатурой выразителей интересов спекулятивно-коммерческой эксплуатации страны, которая сложилась после реформ Гайдара. Спекулятивно-коммерческой прибылью способно жить меньшинство населения. Потому оно создаёт чиновно-полицейский аппарат насилия для удержания власти. И чем больше спекулятивно-коммерческие капиталы, чем выше их концентрация в узком кругу олигархов и тесно связанных с ними бюрократов, тем больший аппарат чиновно-полицейского насилия им необходим для защиты от остального, беспощадно эксплуатируемого населения. В конечном итоге их власть превращается в тиранию", – делает логичный вывод Сергей Городников.

Он считает, что свергнуть такую тиранию, создать новое устройство власти и управления РФ может лишь та общественно-политическая сила, которая выразит интересы товарного производства.

"Та, которая поставит политической целью создание условий для наивысшего получения капиталистической прибыли выразителями интересов товарного производства. По объективным причинам такой политической силой может стать лишь буржуазный политический национализм государствообразующего этноса. В России — русский буржуазный национализм", – дает своей рецепт спасения политолог.

"Выбор у нас простой. Либо "особый путь", который оправдывает олигархическую чиновно-полицейскую тиранию. И тогда Россия исчезнет как держава. Либо русская буржуазная национальная революция, которая свергнет нынешний режим, создаст в стране партийную политическую систему, партийную демократию. Только тогда появится свет во мраке, только тогда появится образ будущего, только тогда появится стратегия государственного исторического развития. И спасения", – подытоживает директор Центра разработок глобальной политики.

Напомним, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний в комментарии сайту "Сегодня" рассказал об угрозе свержения авторитарного режима Путина.

Ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан тоже указал на серьезные проблемы для Путина и угрозу дворцового переворота в Кремле.