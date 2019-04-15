Обострение в Венесуэле: интервенция России может повлечь много жертв

Военный специалист рассказал, как повлияет на ситуацию в стране присутствие российских военных

Фото: AFP

Незаконное пребывание российских и кубинских военных в Венесуэле может спровоцировать обострение в этой стране. Но вероятность такого сценария снижается тем, что Кремлю не выгоден очередной международный военный скандал. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

По его словам, Россия сейчас лишь демонстрирует свое присутствие.

"Я думаю, что конфликт будет вялотекущим. Это для того, чтобы Россия еще раз доказала, что она является игроком на геополитической арене. Россия будет оказывать политическое давление, необязательно может там быть военное обострение. Ей невыгодно сейчас идти на обострение. Это приведет к большим жертвам. Плюс – это еще один повод реагирования мирового сообщества. Это будет через оборонные организации или через какую-ту большую мощную страну, к примеру, через США", – говорит Кравчук.

Не станет причиной обострения и США, которые открыто оказывают поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

"Я вижу исключительно политические рычаги, потому США стараются избегать прямого противостояния с Россией, как и Россия с США. Потому что Россия – большая ядерная экономически мощная страна. Этот вопрос может быть поднят на уровне наших международных организаций безопасности, которые могут туда ввести туда миротворческие контингенты. И уже через миротворческие контингенты возможное давление на Россию. Россия не сможет воевать с миротворцами", – продолжает эксперт.

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать другие средства, поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.