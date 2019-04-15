Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Обострение в Венесуэле: интервенция России может повлечь много жертв

Сегодня, 15:44

Военный специалист рассказал, как повлияет на ситуацию в стране присутствие российских военных

Фото: AFP

Незаконное пребывание российских и кубинских военных в Венесуэле может спровоцировать обострение в этой стране. Но вероятность такого сценария снижается тем, что Кремлю не выгоден очередной международный военный скандал. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

По его словам, Россия сейчас лишь демонстрирует свое присутствие.

"Я думаю, что конфликт будет вялотекущим. Это для того, чтобы Россия еще раз доказала, что она является игроком на геополитической арене. Россия будет оказывать политическое давление, необязательно может там быть военное обострение. Ей невыгодно сейчас идти на обострение. Это приведет к большим жертвам. Плюс – это еще один повод реагирования мирового сообщества. Это будет через оборонные организации или через какую-ту большую мощную страну, к примеру, через США", – говорит Кравчук.

Не станет причиной обострения и США, которые открыто оказывают поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

"Я вижу исключительно политические рычаги, потому США стараются избегать прямого противостояния с Россией, как и Россия с США. Потому что Россия – большая ядерная экономически мощная страна. Этот вопрос может быть поднят на уровне наших международных организаций безопасности, которые могут туда ввести туда миротворческие контингенты. И уже через миротворческие контингенты возможное давление на Россию. Россия не сможет воевать с миротворцами", – продолжает эксперт.

Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать другие средства, поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, Венесуэла, США, давление, решение, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость " Обострение в Венесуэле: интервенция России может повлечь много жертв". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД Германии выступает за проведение выборов в Венесуэле

Сегодня, 13:48

Также они заявили, что выступают за деэскалацию конфликта в стране

Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Сегодня, 08:55

Помпео подтвердил, что вооруженная интервенция России против Венесуэлы – на повестке дня даже без одобрения ООН

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Королёва удивила своей фигурой

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Леся Никитю похвасталась фигурой в мини-платье

Прогноз Горбулина о вмешательстве РФ в выборы-2019 в Украине

5 вещей, которые мужчина никогда не должен узнать о своей женщине
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Назван самый полезный суп