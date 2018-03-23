Обвинения Жириновскому в сексуальных домогательствах прокомментировал его сын

Сегодня, 15:16

Вице-спикер Госдумы заявил, что "дал бы в морду" обвинителю

Фото: AFP
Фото: AFP

После обвинений в сексуальных домогательствах в адрес главы ЛДПР Владимира Жириновского его сын, вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев, заверил, что "дал бы в морду" обвинителю, если бы тот сделал свое заявление на улице.

"Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров", – передает слова депутата "Лентач" на своем Facebook.

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Ранее мы сообщали о том, что российский журналист Ренат Давлетгильдеев на своей странице в Facebook описал, как руководитель ЛДПР Владимир Жириновский домогался его и призвал других мужчин, которые испытали на себе приставания политика, открыто заявить о подобных инцидентах.

По словам Давлетгильдеева, Жириновский домогался его после финала конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Также, по словам журналиста, помощники депутата насильно пытались вывезти в "корпоративную сауну ЛДПР".

Напомним, недавно в Госдуме России разгорелся скандал о сексуальных домогательствах главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого к журналисткам. Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки

Стоит напомнить и о скандале во время президентской кампании в России: на одном из телевизионных дебатов Жириновский начал оскорблять другого кандидата – Ксению Собчак, а та облила оппонента водой.
Россия, жириновский, лебедев

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