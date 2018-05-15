"Очередной недружественный шаг": в России отреагировали на новые санкции ЕС

Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на "очередной недружественный шаг ЕС"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", – отметила Захарова.

По ее словам, новые ограничительные меры Европейского союза "в очередной раз" показывают его "истинное отношение" к жителям Крыма, к его интересам, желаниям и надеждам.

"Забыв о высоких принципах демократии и правах человека, в Брюсселе настойчиво стремятся наказать тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове", – сказала Захарова.

Она отметил, что в самом Евросоюзе всем давно очевидна бесполезность антироссийских санкций, которые превратились в "ритуальные демонстрации внутриесовской солидарности".

Захарова также подчеркнула, что на практике единственное, чего добились в ЕС с помощью санкций – это "накопление раздражителей", которые мешают выстроить взаимовыгодный диалог и сотрудничество с Россией.

Ранее Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. В ведомстве объяснили, кого накажут за выборы в Крыму и какие меры примут.