"Очередной недружественный шаг": в России отреагировали на новые санкции ЕС

Сегодня, 00:43

Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на "очередной недружественный шаг ЕС"

facebook.com/maria.zakharova
facebook.com/maria.zakharova

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", – отметила Захарова.

По ее словам, новые ограничительные меры Европейского союза "в очередной раз" показывают его "истинное отношение" к жителям Крыма, к его интересам, желаниям и надеждам.

"Забыв о высоких принципах демократии и правах человека, в Брюсселе настойчиво стремятся наказать тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове", – сказала Захарова.

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Она отметил, что в самом Евросоюзе всем давно очевидна бесполезность антироссийских санкций, которые превратились в "ритуальные демонстрации внутриесовской солидарности".

Захарова также подчеркнула, что на практике единственное, чего добились в ЕС с помощью санкций – это "накопление раздражителей", которые мешают выстроить взаимовыгодный диалог и сотрудничество с Россией.

Ранее Европейский союз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. В ведомстве объяснили, кого накажут за выборы в Крыму и какие меры примут.
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Источник:

"Сегодня"

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