Очередной провал Кремля: дипломат России объявлен в розыск Интерпола

Дипломат РФ при Всемирной торговой организации оказался соседом одного из отравителей Скрипаля

Россиянин Георгий Горшков, которого внесли в базу Интерпола после того, как Болгария объявила его причастным к отравлению бизнесмена Эмилиана Гебрева, его сына и подчиненного, оказался аккредитованным дипломатом РФ.

Согласно опубликованным 25 февраля результатам расследования The Insider, Bellingcat, Tamedia и Civica, настоящее имя агента "Горшкова" – Егор Гордиенко.

Он занимал должность третьего секретаря российского представительства при Всемирной торговой организации в Женеве.

Опираясь на ряд свидетельств, включая биллинг телефонов и данные о перелетах, следователи выяснили, что Гордиенко взаимодействовал с участниками отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери весной 2018 года

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Однако после первых публикаций о том, что перед отравлением участники операции прилетали вместе в Женеву, агент вернулся в Москву.

"Георгий Горшков" и Егор Гордиенко. Фото: The Insider

Вдобавок к этому оказалось, что Гордиенко приходится буквально соседом одному из отравителей Скрипал – в июле 2014 года он получил от государства квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин ("Петров").

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В то же время, официальный представитель ВТО Кейт Рокуэлл подтвердил, что Гордиенко остается действующим дипломатом, аккредитованным при российской миссии до конца 2020 года. В связи с этим ему обеспечен дипломатический иммунитет.

Напомним, 27 апреля 2015 года Гебрев, его сын и третий потерпевший почувствовали недомогание, находясь в разных частях города. Но утром того же дня они находились в офисе своей компании. Всех отравленных удалось спасти. По данным The Bellingcat, они были отравлены нервно-паралитическим ядом "Новичок", которым также сотрудники ГРУ позже отравили Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

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