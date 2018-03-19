Один из кандидатов в президенты РФ проспорил на выборах свои усы

Сегодня, 12:58

Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю

Павел Грудинин. Фото: grudininkprf.ru
Павел Грудинин. Фото: grudininkprf.ru

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю. По условиям спора, он должен будет сбрить усы, которые он носит всю жизнь. 

Еще в начале февраля 2018 года Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое журналист разместил на своем канале в YouTube,  заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, он сбреет усы; если больше – Дудь побреется налысо.

Вечером 18 марта, после подсчета 21,33% голосов, казалось, что Дудю придется бриться кандидат от КПРФ набирал 15,6%. Однако к утру 19 марта, когда было обработано уже 99% бюллетеней, доля кандидата от КПРФ резко снизилась – до 11,81%.

После того, как стало известно о проигрыше Грудинина в пари, Дудь выложил на своей странице в социальной сети фотографию советской бритвы "Юбилейная. Ленинград". Кандидат в президенты же пока никак не комментировал результаты пари. 

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Напомним, ранее Сурайкин и Владимир Жириновский (ЛДПР) довели до слез Ксению Собчак во время теледебатов, вынудив ее уйти. 

Ранее 28 февраля конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Собчак плеснула водой в Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес. 
Россия, спор, усы, выборы президента России, грудинин, дудь

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