Один из обвиняемых по делу MH17 с "чистой совестью" живет в России и ничего не боится

Дубинский живет в доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду

Один из четырех обвиняемых по делу МН17, россиянин Сергей "Хмурый" Дубинский, ведет роскошный образ жизни в России и не боится суда в Нидерландах.

Об этом пишет голландское издание AD со ссылкой на слова самого обвиняемого, его друзей и знакомых.

Дубинский живет в доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду.

Сам мужчина рассказал, что из-за начала судебного процесса ему "ни тепло, ни холодно".

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"Моя совесть чиста... Я знаю, что меня не могут выдать как российского гражданина. Это написано в российской конституции. Это защищает меня", — сказал Дубинский.

Издание также указывает, что пока Нидерланды требовали его экстрадиции, в октябре 2019 года Дубинский "сидел на борту лодки, плыл по Крыму, улыбаясь и безопасно себя чувствуя со своими друзьями".

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Напомним, 9 марта начался суд по четырем лицам, которых обвиняют в причастности к авиакатастрофе рейса MH17.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного.

Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных людей, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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