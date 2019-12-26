Одна из древнейших церквей признала томос ПЦУ: как отомстила РПЦ

Глава РПЦ патриарх Кирилл. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Русская православная церковь больше не будет поминать предстоятеля Александрийского патриархата Феодора II в диптихах во время богослужений, а также разрывает с ним молитвенное и евхаристическое общение.

Таким образом РПЦ решила отомстить одной из древнейших православных церквей в мире за признание автокефалии Православной церкви Украины.

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Об этом 26 декабря сообщил глава пресс-службы Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда. Он отметил, что церковное общение будет продолжаться только с теми архиереями Александрийского патриархата, которые не признают ПЦУ.

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Кроме того, Синод РПЦ приостановил работу представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле и решил преобразовать представительство патриарха Московского в Каире в приход РПЦ.

Напомним, что 8 ноября в каирском храме Архангела Михаила патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.

В каноническом подчинении Александрийского патриархата находится весь Африканский континент. Это одна из старейших церквей в мире, которая занимает второе место в диптихе.

АПЦ стала уже второй церковью, признавшей томос об автокефалии ПЦУ. В октябре это сделала Элладская православная церковь, за что РПЦ исключила архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II из своего диптиха.

6-7 января в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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