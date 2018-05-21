Одним из напавших на церковь в Чечне оказался студент колледжа

Сегодня, 00:43

Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пресс-служба администрации российского города Малгобек сообщает, что одним из террористов, которые совершили нападение на церковь в Грозном, был студент колледжа.

Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов и учился на очном отделении медицинского колледжа в Грозном.

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Напомни, 19 мая в Грозном четыре боевика напали на церковь Архангела Михаила в центре города, пытаясь захватить прихожан в заложники. 

Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения, 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек,еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.
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Источник:

"Сегодня"

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