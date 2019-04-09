Офис партии Путина в Петербурге завалили мусором
Участники акции хотели выразить протест против повышения тарифов на вывоз мусора, а провели ночь в полиции
Правоохранительные органы российского Санкт-Петербурга, где в прошлом месяце прошла демонстрация против аннексии Крыма, задержали четверых участников акции, которые принесли в офис правящей партии "Единая Россия" три коробки с мусором.
Ссылаясь на одного из задержанных Владислава Карлова, ОВД-Инфо сообщает, что таким образом участники движения "Ленинский комсомол" хотели выразить протест против повышения стоимости вывоза мусора.
По словам Карлова, в офисе партии им сказали оформить их визит как прием у депутата, после чего активисты встретились с помощником депутата Законодательного Собрания.
Когда они вышли из приемной, участников акции ждала полиция, которая увезла их в отдел якобы для дачи объяснений, но по факту задержала на ночь, не предоставив протоколы о нарушении.
В отделе полиции № 1 вместе с Карловым оказались Виктория Северина, Феликс Петров и 17-летний молодой человек, которых обвинили в организации акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Напомним, кроме того в конце прошлого года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошла серия пикетов против агрессии Российской Федерации на Азове и в поддержку захваченных около Керченского пролива военных украинских моряков.
Мы также писали о неординарной акции в этом же городе, в ходе которой группа женщин в противогазах и частично топлесс принесла под один из городских военкоматов "грудных младенцев" из мяса.
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