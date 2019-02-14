"Оголтелая русофобия": у Путина прокомментировали возможные новые санкции США
Не удержалась от комментария и Мария Захарова, которая в своем стиле обрушилась с критикой на американцев
В России нервно отреагировали на новые санкции США, которые американцы подготовили в представленном в Сенате законопроекте. В Кремле эти планы называют русофобией, в Министерстве иностранных дел РФ – "медицинским случаем
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на данный момент Москве не на что рассчитывать в улучшении отношений с Вашингтоном. По его мнению, США своими мерами якобы пытаются вытеснит российские компании с мировых рынков.
"Теоретически надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, но в данном случае, при настроении и в Конгрессе, и в Сенате США надеяться на улучшение двухсторонних отношений или хотя бы устойчивую ремиссию этой болезни русофобии в данный момент не приходится. Мы видим проявления этой болезни. Это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная и не основывается на экспертных данных", – сказал спикер Кремля.
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы США по новым санкциям против РФ "медицинским случаем" и призвала не относится к этому всерьез.
"Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном", – добавила она.
Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.
Также стало известно, что среди прочего американцы хотят наказать 24 агентов ФСБ, которые принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Они же способствовали захвату украинских моряков.
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