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В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцев

30 октября, 13:53

В «Комитете солдатских матерей» рассказали об издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым со стороны сослуживцев

/ Фото: Минобороны РФ

Причиной расстрела на воинской части в России на прошлой неделе могла стать "дедовщина".

Как сообщила председатель местного отделения "Комитета солдатских матерей" Валентина Мордова, 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова заставляли учить устав и драить туалет. Ее слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

Однажды старший лейтенант сказал, что убрано плохо, и попытался окунуть Шамсутдинова головой в унитаз. Шамсутдинов дал ему сдачу, после чего лейтенант поручил другим "воспитывать" срочника.

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"В конце концов, он сорвался и давай стрелять по тем, которые над ним издевались", — добавила Мордова.

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Напомним, 25 октября в воинской части № 54160 в поселке Горный Забайкалького края РФ военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь из них погибли, еще двое были госпитализированы с несмертельными ранениями.

Позже в Министерстве обороны РФ поступок Шамсутдинова аргументировали нервным срывом на личной почве и не связывали произошедшее с прохождением военной службы.

Но позже Telegram-канала Mash привел сведения очевидцев, которые утверждали, что другие солдаты часто и без видимой причины издевались над Шамсутдиновым, и руководству об этом было известно. В отместку молодой россиянин расстрелял своих обидчиков.

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стрельба расстрел

Источник: Сегодня

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