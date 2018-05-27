"Оля, а где трусы": Бузова эпатировала публику откровенным нарядом на концерте: видео

Сегодня, 05:15

Некоторые предположили, что подобными провокациями Бузова компенсирует отсутствие вокальных данных


Выступления российской певицы Ольги Бузовой и без того все больше смахивают на эротические шоу, но очередная ее выходка превзошла все ожидания.

Экс-звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова шокировала публику на одном из своих последних концертов, выйдя на сцену в сценическом костью и без нижнего белья.

Так, во время одного из шоу Ольга подошла так близко к краю сцены и слишком обтягивающие легинсы ярко продемонстрировали тот факт, что она решила не одевать трусы.

Один из зрителей даже запечатлел это на видео и опубликовал в Сети. На записи видео, как стоящая на краю сцены Ольга, зная, что легинсы прекрасно подчеркивают все ее выпуклости, периодически открывала и закрывала зрителям обзор.

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В результате среди присутствующих на концерте и комментаторов в интернете нашлось много тех, у кого этот случай вызвал "отвращение". Некоторые предположили, что подобными провокациями Бузова компенсирует отсутствие вокальных данных, другие же назвали это всего лишь смелым элементом шоу.

"Оля, а где трусы", "Бузова совсем свихнулась", "Надо ей голой выходить на сцену и чупс сосать", "Фу, тошнит аж", "На сцене голую жопу показывать, всем так надоела, просто ужас! На сцене должны быть таланты, а не ты с дома 2, роди уже", – писали разгневанные пользователи Сети.

Ранее Бузова в свадебном платье заинтриговала фанатов.

Также мы писали, что Бузова подогрела слухи о новом романе пикантными фото.

Кроме того, напомним, экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии Music Box в прозрачном кружевном комбинезоне. Из нижнего белья на новоиспеченной певица были только тоненькие черные стринги, бюстгальтер Ольга решила не одевать.
Бузова, наряд, ольга бузова
Источник:

topnews.ru

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