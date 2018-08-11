Омбудсмен РФ попросила Денисову узнать о судьбе обнаруженного в Херсоне российского судна
Москалькова обратилась с просьбой, в случае необходимости, предоставить экипажу гуманитарную помощь, а также заявила о намерении посетить моряков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой выяснить судьбу российского судна "Механик Погодин", которое зашло в Херсонский морской торговый порт 10 августа, и о перехвате которого ранее сообщил постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Москалькова намерена встретиться с экипажем при согласии властей Украины.
"Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". В связи с этим инцидентом я обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства происшедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую", – отметила Москалькова.
При этом она также просила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера.
"В случае согласия украинской стороны планирую посетить наших моряков в порту г. Херсона", – заявила российский омбудсмен.
Как сообщалось, сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, внесена в санкционный списке СНБО.
Бабин "уверен, что судно выйдет из этого порта не скоро".
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