Омбудсмен России собралась к плененным украинским морякам в СИЗО

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается посетить СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", в которые поместили 24 украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива.

На пресс-конференции 3 декабря она заявила о праве украинского консула посетить заключенных моряков, однако, по ее словам, документы с соответствующими обращениями к ней не поступали.

В частности, она утверждает, что не видела обращение и от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой.

"Я этого обращения не видела", – сказала Москалькова, ответив, что визит Денисовой может быть осуществлен только с разрешения следователя.

Российский омбудсмен отметила, что в пятницу плененных моряков навестили члены контролирующей соблюдение прав Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые не получили никаких жалоб на условия содержания или получения медицинской помощи.

Напомним, что от члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиевой стало известно, что украинских моряков разделили по двум СИЗО.

Как мы уже писали, Николай Полозов, адвокат капитана 2-го ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, заявил, что адвокаты и украинские консулы пока не могут посетить моряков - СИЗО, в которые их поместили, закрыты.

Кроме того, Людмила Денисова сообщила, что Украина сформирует группу адвокатов для защиты пленных моряков.