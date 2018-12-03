Омбудсмен России собралась к плененным украинским морякам в СИЗО

Сегодня, 14:11

Татьяна Москалькова говорит о праве украинского консула посетить незаконно заключенных моряков

Фото: AFP
Фото: AFP

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается посетить СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", в которые поместили 24 украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива.

На пресс-конференции 3 декабря она заявила о праве украинского консула посетить заключенных моряков, однако, по ее словам, документы с соответствующими обращениями к ней не поступали.

В частности, она утверждает, что не видела обращение и от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой.

"Я этого обращения не видела", – сказала Москалькова, ответив, что визит Денисовой может быть осуществлен только с разрешения следователя.

Российский омбудсмен отметила, что в пятницу плененных моряков навестили члены контролирующей соблюдение прав Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые не получили никаких жалоб на условия содержания или получения медицинской помощи.

Напомним, что от члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиевой стало известно, что украинских моряков разделили по двум СИЗО.

Как мы уже писали, Николай Полозов, адвокат капитана 2-го ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, заявил, что адвокаты и украинские консулы пока не могут посетить моряков - СИЗО, в которые их поместили, закрыты.

Кроме того, Людмила Денисова сообщила, что Украина сформирует группу адвокатов для защиты пленных моряков.
Россия, азовское море, Керченский пролив, Москалькова, лефортово, пленные моряки
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP

Россия предъявила обвинения украинским морякам и препятствует их защите - адвокат

Сегодня, 11:03

Всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение  в "незаконном пересечении границы РФ"

Россия

Фото: AFP

Москалькова рассказала о состоянии пленных украинских моряков

Вчера, 11:00

Российский омбудсмен предоставила официальную информацию Людмиле Денисовой
Загрузка...

Россия

Фото: AFP

Путин отказался обсуждать вопрос обмена захваченых украинских моряков

Вчера, 00:04

Глава России также заявил о том, что Москва "пойдет по пути либерализации" пребывания украинских граждан на территории страны

Россия

Скриншот с видео

В Москве на акции протеста требовали отпустить военнопленных моряков и прекратить войну с Украиной

1 Декабря, 18:34

У изначально запланированного места акции ее участников встретили агрессивные сторонники Путина

Украина

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Москва не дает Киеву официальную информацию о пленных моряках

1 Декабря, 15:52

Россия должна быть наказана за свою агрессию, говорит Климкин 

Другие страны

Фото: The White House/Flickr

"Большая семерка" жестко потребовала у Кремля освободить украинских моряков

30 Ноября, 16:37

Страны G7 призвали Россию освободить корабли и моряков
Загрузка...