Омбудсмен России заявила о "нарушениях" голодающего Балуха

По словам Москальковой, политзаключенный пытался сломать двери, вел себя очень грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отрицает, что незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избивали в симферопольском СИЗО.

"К нему не применялись незаконные, противоправные или безнравственные методы", – цитирует ее ТАСС.

Несмотря на информацию об ухудшившемся состоянии узника Кремля – из-за голодовки он начал страдать от сильной головной боли, головокружений, болей в спине и печени, – Москалькова утверждает, что Балух сам нарушает условия содержания в СИЗО.

"Каждый шаг его зафиксирован, но он допускает нарушения правил условий содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень грубо и вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН", – сказала российский омбудсмен, добавив, что поведение Балуха "зафиксировано на видео".

Напомним, что в июле украинского политзаключенного приговорили к пяти годам колонии общего режима по сфальсифицированному делу о хранении боеприпасов.

Как мы уже писали, в украинском МИДе обещали передать в суд доказательства избиения Владимира Балуха.

Также ранее сообщалось о том, что оккупанты отрицают факт избиения Балуха.