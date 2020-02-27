"Он был преждевременным для России" – Сысуев о Борисе Немцове

Сегодня пятая годовщина со дня гибели российского оппозиционера Бориса Немцова. Его застрелили в феврале 2015 го прямо в центре Москвы. Поздно вечером Борис Немцов вместе с подругой возвращался домой из ресторана. Киллер сделал несколько выстрелов в спину Немцова, после чего скрылся на авто. Четыре пули попали в политика, убили его мгновенно.

За решеткой – пять исполнителей убийства, все они чеченцы. Киллера Заура Дадаева приговорили к 20 годам, сообщникам дали от 11 до 19 лет заключения. В Интернете распространили фото застолья в отдельном помещении колонии. Комментируя эту фотографию, многие отмечают, что осужденные неплохо себя чувствуют в заключении.

Кто заказчик убийства – за пять лет следствие так и не смогло ответить.

Европейский парламент назвал убийство дерзким в новейшей истории России. Собственные корреспонденты "Сегодня" в России записали эксклюзивные интервью с ближайшими соратниками и друзьями Немцова.

"Даже минимальные формальных действий по расследованию убийства не было. Отсутствует какая-либо политическая воля", – говорит экс-премьер-министр России и соратник Немцова.

Михаил Касьянов не верит в справедливое расследование. Он вспоминает Немцова как одного из немногих оппозиционеров, кто не боялся критиковать главу Кремля и имел все шансы стать президентом России.

"Эту узурпацию он уже тогда ощущал и жестко критиковал лично Путина. Ближайшему окружению Путина это сильно не нравилось. Борис позволял себя многое. Я думаю, это являлось фактором, который создавал атмосферу вокруг него – такого ненужного или вредного для власти человека", – говорит соратник Бориса Немцова Михаил Касьянов. В тренде Контрабанда оружия и убийства мирных жителей: что известно о самых знаменитых ЧВК мира

Немцову, как никому, удавалось объединить оппозицию. Это и могло стать мотивом убийства, эксклюзивно с "Сегодня" делится друг политика Олег Сысуев.

"Он обладал замечательными человеческими качествами. И все знали, что он зачастую говорил то, что думает. Он был преждевременным человеком для нашего государства. К сожалению, у нас страна не готова к такому лидеру – свободному, яркому, демократу, реформатору", – говорит друг Бориса Немцова Олег Сысуев.

Перед убийством Немцов готовил расследование о причастности Путина к войне в Украине. Доклад опубликовать не успел. Анонсировал многотысячный марш против главы Кремля, осуждал анексию Крыма, и открыто обвинял Путина в развязывании войны на востоке Украины. За день до своей гибели Немцов дал интервью.

"Манипулятор главный, по фамилии Путин, сознательно оболванивает собственный народ. Путин начал войну с Украиной год назад, захватив Крым, дальше он нелегально ввел туда войска, он разжигает ненависть, несет полную ответственность за бойню между русскими и украинцами, за что ответит", – заявлял тогда российский оппозиционер Борис Немцов.

Сегодня с самого утра, несмотря на ливень, москвичи несли цветы к месту гибели Бориса Немцова. А в эти выходные тысячи людей выйдут на митинг, требовать найти и наказать заказчиков убийства. Выступать будут и против изменений в Конституцию.Оппозиция уже называет их узурпацией власти в России, о которой давно предупреждал сам Борис Немцов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама