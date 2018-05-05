"Он нам не царь": Россию охватили массовые протесты против инаугурации Путина

5 Мая 2018, 12:06

Уже известно о задержаниях участников акций, в том числе в тех городах, где мероприятия были согласованы с властями

 


В городах России в субботу, 5 мая, начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается в трансляции YouTube-канала "Навальный Live".

Как сообщается, согласованные акции прошли во Владивостоке, в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. Акции также проводятся в Юго-Сахалинске и Иркутске, в Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ.

Как сообщается, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Кроме нее в городе были задержаны еще не менее 9 участников акции.

00_141

Также известно о 10 задержанных на акции в Барнауле, где акция была согласована. Кроме того, двоих участников акции задержали в Челябинске. Отметим, в ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы местными властями.

01_147

По словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Напомним, россияне после запрета Telegram начали практиковать оригинальный способ протеста, делая надписи на денежных купюрах и размещая фото в Twitter. Судя по фото в соцсетях, самой популярной надписью является "Свобода интернету!". Также в сети появились  фото с лозунгами "Мирная революция", "Долой царя" и "Бунт".

По данным соцопроса российского аналитического центра "Левада-центр", обнародованным в середине апреля, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдается самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни.
Путин, протесты, акции, Навальный

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Скриншот

Протестующие в армянском городе Гюмри заблокировали мэрию, появилось видео

2 Мая, 18:22

Активисты требуют отставки мэра от Республиканской партии

Евросоюз

Фото: AFP

Более половины французов недовольны деятельностью президента Макрона

2 Мая, 13:54

Жители Франции оценили развитие ситуации в стране за год президентства Макрона
Загрузка...

Евросоюз

Протесты во Франции. Фото: AFP

Массовые беспорядки и погромы в Париже: полиция задержала почти триста человек

2 Мая, 10:15

Беспорядки вспыхнули во время первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа

Россия

Фото: twitter.com/Ray

В Москве началась акция против блокировки Telegram

30 Апреля, 15:07

Ее поддержал основатель мессенджера Павел Дуров
Загрузка...