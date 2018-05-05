"Он нам не царь": Россию охватили массовые протесты против инаугурации Путина

Уже известно о задержаниях участников акций, в том числе в тех городах, где мероприятия были согласованы с властями

В городах России в субботу, 5 мая, начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается в трансляции YouTube-канала "Навальный Live".

Как сообщается, согласованные акции прошли во Владивостоке, в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. Акции также проводятся в Юго-Сахалинске и Иркутске, в Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ.

Как сообщается, в Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Кроме нее в городе были задержаны еще не менее 9 участников акции.

Также известно о 10 задержанных на акции в Барнауле, где акция была согласована. Кроме того, двоих участников акции задержали в Челябинске. Отметим, в ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, акции не согласованы местными властями.

По словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Напомним, россияне после запрета Telegram начали практиковать оригинальный способ протеста, делая надписи на денежных купюрах и размещая фото в Twitter. Судя по фото в соцсетях, самой популярной надписью является "Свобода интернету!". Также в сети появились фото с лозунгами "Мирная революция", "Долой царя" и "Бунт".

По данным соцопроса российского аналитического центра "Левада-центр", обнародованным в середине апреля, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдается самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни.