"Он нам не царь": Навального отпустили из полиции

Вчера, 15:09

На оппозиционера составили два административных протокола

Фото: AFP
Фото: AFP

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали вчера во время антипутинской акции протеста "Он нам не царь", отпустили из полиции. Об этом сообщила адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова.

Политика, по словам адвоката, "отпустили до суда". 11 мая Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело Навального: ему вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Сам оппозиционер в своем Twitter написал, что на него составили два административных протокола – по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Видимо пришла команда "до инаугурации не сажать". На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда", – сообщил Навальный.

Напомним, вчера российского оппозиционера Алексея Навального задержали во время несанкционированного местными властями митинга в Москве. 

Вчера в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек
Россия, москва, протесты, задержание, полиция, Навальный
Источник:

Интерфакс

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