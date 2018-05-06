"Он нам не царь": Навального отпустили из полиции
На оппозиционера составили два административных протокола
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали вчера во время антипутинской акции протеста "Он нам не царь", отпустили из полиции. Об этом сообщила адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова.
Политика, по словам адвоката, "отпустили до суда". 11 мая Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело Навального: ему вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Сам оппозиционер в своем Twitter написал, что на него составили два административных протокола – по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
"Видимо пришла команда "до инаугурации не сажать". На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда", – сообщил Навальный.
Напомним, вчера российского оппозиционера Алексея Навального задержали во время несанкционированного местными властями митинга в Москве.
Вчера в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек.