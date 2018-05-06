"Он нам не царь": Навального отпустили из полиции

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали вчера во время антипутинской акции протеста "Он нам не царь", отпустили из полиции. Об этом сообщила адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова.

Политика, по словам адвоката, "отпустили до суда". 11 мая Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело Навального: ему вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Сам оппозиционер в своем Twitter написал, что на него составили два административных протокола – по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Видимо пришла команда "до инаугурации не сажать". На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда", – сообщил Навальный.

Напомним, вчера российского оппозиционера Алексея Навального задержали во время несанкционированного местными властями митинга в Москве.

Вчера в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек.