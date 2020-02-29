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"Он умер. Все, его нет больше": появились видео со смертельной вечеринки в московской бане

29 февраля, 14:28

Татьяна Очеретяна

Среди погибших - муж блогера, у которой было день рождения

Появилось видео со смертельной вечеринки в московской бане по поводу дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. В бассейне в результате воздействия сухого льда и воды погибли три человека.

На кадрах видео видно, как гости вечеринки в костюмах химзащиты из огромного ящика высыпали сухой лед в бассейн. Над водой сразу возникло огромное белое облако. После этого один из мужчин прыгнул в бассейн. Через несколько секунд он спонтанно вынырнул и снова исчез в воде.

"Он умер! Все, его нет больше", — слышны шутки гостей над тем, что человек исчез в "тумане".

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Также Диденко опубликовала видео, где сообщила о трех погибших: 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монако, а также 32-летний Юрий, муж Диденко: он скончался позже в больнице.

Обращение девушка выложила в сеть. Женщина сказала, что не может раскрыть подробности трагедии.

"Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры. Больше я не могу... Я написала записку о неразглашении информации, больше ничего не могу сказать", – поделилась она.

Еще двух пострадавших госпитализировали в больницу с химическими ожогами, их состояние неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Ужгороде в местном бассейне утонул 6-летний мальчик.

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Москва лед бассейн баня

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