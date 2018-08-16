"Они даже не заметят": Грымчак рассказал, как Россия может оккупировать Беларусь

У Минска сейчас нет союзников и поддержки в мире, в свое время он сделал ставку на Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что Россия может оккупировать его страну. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "Апостроф".

По его мнению, сделать это РФ может очень просто.

"Население Беларуси – около 10 миллионов человек. Последние 20 лет эти люди живут в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами. Плюсы: не так часто расстреливают оппозиционеров, как в 1937 году, и ситуация более-менее стабильная. Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%. Кроме того, когда в начале года были учения, я смотрел на отношение военнослужащих из России к местному населению. Оно меня не удивило. Но удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация. Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что у Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить", – сказал он.

Как известно, в Беларуси заговорили о размещении военной базы РФ у себя на территории.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новый военный плацдарм на границах Украины. По данным группы "Информационное сопротивление", в ответ на размещение военной базы США в Польше Кремль готовится усилить свой военный плацдарм в Беларуси, однако делать это он будет скрытно, выдавая усиление своих сил за "модернизацию" белорусской армии.