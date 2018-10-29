Они там есть: тысячи россиян вступили в "Исламское государство"

Сегодня, 20:42

В РФ огласили приблизительное число российских граждан, которые воюют на стороне террористов в Сирии, Ираке и Афганистане

Фото: AFP
Фото: AFP

В рядах террористической группировки "Исламское государство" воюют порядка пяти тысяч граждан Российской Федерации, сообщили в управлении по противодействию экстремизму министерства внутренних дел РФ.

"Мы наблюдаем сейчас около 5 тыс. человек. Они все на строгом учете", – заявил на открывшейся 29 октября в Москве Международной конференции по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии замглавы ведомства Владимир Макаров.

Он выразил обеспокоенность насчет массовой вербовки российских граждан на подконтрольные боевикам территории, но заверил в том, что власти пытаются вернуть детей и женщин из "горячих точек" – Сирии, Ирака и Афганистана.

"Скоро поедут их мужья. Мы каждого будем отслеживать и уже более 2,5 тыс. уголовных дел по этому поводу возбуждено", – добавил Макаров.

Напомним, что ранее Федеральная служба безопасности России обвинила спецслужбы Украины в эксплуатации "Исламского государства" для ликвидации в России боевиков, которые воюют на Донбассе.

Также мы писали, что перед Чемпионатом мира по футболу, который в этом году проходил в России, боевики ИГИЛ пригрозили терактами во время мероприятия и убийством президента России Владимира Путина.
Россия, терроризм, боевики, исламское государство
Источник:

Интерфакс

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