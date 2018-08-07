Опасны для Путина: западные СМИ рассказали, почему в Африке убили российских журналистов

Если вы спросите о русских в ЦАР, вас попросят заткнуться и даже будут угрожать, говорят местные журналисты

Убитые неделю назад в Центральноафриканской Республике известные российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко вышли на след наемников, тесно связанных с Кремлем, поэтому их расследование могло представлять угрозу для президента РФ Владимира Путина

Об этом говорится в статье Анны Немцовой и Филипа Обаджи для The Daily Beast, перевод которой публикует InoPressa.ru.

Журналисты планировали расследовать деятельность российской частной военной компании и собирать информацию об интересах России в области добычи алмазов, золота и урана. Однако на них напали из засады около десяти говорящих по-арабски мужчин в тюрбанах и убили.

Согласно китайскому новостному агентству CNC, нападение не было обычным и нападавших больше всего заинтересовал "высокий мускулистый мужчина" (оператор Радченко). Они хотели обыскать его карманы, но журналист оказал сопротивление, и его застрелили на глазах у друзей.

Журналисты отправились в Африку по заданию Центра управления расследованиями, который финансируется бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским – одним из самых влиятельных критиков Владимира Путина.

Джемаль, Расторгуев и Радченко сосредоточились на деятельности частной военной компании "Группа Вагнера", связанной с Кремлем и ГРУ. Как полагают, "ЧВК Вагнера" начала действовать в ЦАР в январе, когда Россия стала поставлять в страну оружие, а также отправила пятерых военных и 170 гражданских инструкторов для обучения двух армейских батальонов, говорится в статье.

В статье цитируется Ходорковский, который на своей странице в Facebook заметил, что в России "власть слишком часто любит покрывать свои темные делишки ссылкой на "частных лиц". Он отметил, что в России наемничество регулируется неясными законами и может являться уголовным преступлением. Тем не менее самые могущественные люди государства "не стесняются говорить об одобрении этой практики, что делает ситуацию особенно опасной".

Когда в марте 2016 года президентскую присягу принял Фостен-Арканж Туадера, ЦАР была в относительно спокойном состоянии, но вскоре насилие вернулось и длится по сей день.

"В условиях того, что ЦАР сталкивается с обостряющимся конфликтом и получает очень мало поддержки от Запада, Россия увидела удобный случай и вмешалась, пообещав к концу 2018 года поставить 5,2 тыс. винтовок и ряд других легких вооружений. На сегодняшний день советником Туадера по безопасности является россиянин, а в президентской охране не менее 40 русских. Контрактники из "ЧВК Вагнера" разбросаны по нескольким районам обнищавшей страны", – пишут Немцова и Обаджи.

Журналист-фрилансер из Банги Луис Коттой прокомментировал: "Если вы спросите правительственных чиновников насчет русских, они попросят вас заткнуться и даже будут вам угрожать. Если вы посмеете отправиться за информацией туда, где размещаются эти русские, вас прогонят".

"Что интересно, в ЦАР Россия тайно вела дела не только с правительством, но и с боевиками, которые контролируют около 80% страны, а также доступ к ее золотым и алмазным ресурсам", – отмечают авторы статьи.

Как выяснилось, погибшие журналисты должны были отправиться в Бамбари на встречу с сотрудником ООН, у которого была "информация о ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР", сообщил Центр управления расследованиями в Facebook. Представитель ООН также должен был помочь со съемками на золотых приисках в Ндассиме.

"Месторождение золота сейчас охраняют российские наемники. Эти наемники занимаются транспортировкой оборудования из Банги на золотой прииск", – рассказал Коттой, уроженец Ндассимы.

"Согласно статье, которую в прошлом месяце опубликовала Africa Intelligence, Россия согласилась сотрудничать с правительством ЦАР в разработке золотого прииска в Ндассиме, над которым все еще сохраняется угроза со стороны боевиков", – добавляют авторы публикации.

"Но никто не верит в то, что интерес России благотворительный, и никто пока не сообщил ничего конкретного о сделках между Россией и ЦАР, которые лежат в основе заинтересованности Москвы. И, как показывает убийство трех журналистов, попытки узнать правду могут закончиться смертью", – пишет The Daily Beast.

Напомним, военный и политический эксперт Александр Коваленко назвал причину гибели российских журналистов. По его мнению, это был конфликт "повара" Путина с Шойгу.

Он напомнил, что ЧВК "Вагнер" находится на службе лично Владимира Путина, а контролирует данную структуру Евгений Пригожин, известный так же как "повар Путина", который конфликтует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее французское издание Le Figaro узнало, зачем наемники ЧВК "Вагнера" перебираются в Африку. Сирийский "рынок" для наемников уже неинтересен, и теперь они отправляются в африканские страны, где назревают военные конфликты.