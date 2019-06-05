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Опасный перехват над Средиземном море: россияне ответили на обвинения США

5 июня, 10:52

Над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика

Фото: Wikipedia

Минобороны РФ опровергли сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", – сказали журналистам в Минобороны РФ в среду.

Ранее в пресс-службе 6-го флота ВМС США сообщили, что над Средиземным морем российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. 

"4 июня 2019 года самолет США P-8A Poseidon, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут. Первое и третье взаимодействие были расценены как безопасные. Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа", – говорится в сообщении.

Напомним, не так давно российские истребители Су-27 перехватили стратегический американский бомбардировщик B-52H, проводивший разведку у границ России. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.


А в январе США и Канада перехватили два российских стратегических бомбардировщика. Российская тяжелая авиация была обнаружена неподалеку Северной Америки – американцам попались на радары два бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь".

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Тег Россия, США, самолет-разведчик

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Источник:

ТАСС

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