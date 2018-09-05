Опрос: Путин убедил россиян в бесполезности протестов

Сегодня, 16:25

Президент обратился к соотечественникам, и количество не видящих смысла в общественных демонстрациях выросло на 25%

Фото: AFP
Фото: AFP

После видеообращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу спровоцировавшей цунами народного гнева пенсионной реформы количество россиян, разуверившихся в целесообразности протестов, увеличилось почти в полтора раза.

Таковы результаты соцопроса были опубликованы 5 сентября Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отмечается, что в начало новых демонстраций верят 39%, но лишь чуть больше половины из них не верят, что протесты пройдут в их родном городе. В то же время две трети (66%) россиян заявили, что участвовать протестных акциях не собираются.

При этом, объясняя причины своего нежелания выходить на демонстрации, абсолютное большинство респондентов (71%) заявили о бесполезности протестов. Причем еще в августе таковых насчитывалось до 57%.

Впрочем, несмотря на это одна из последних демонстраций против пенсионной реформы в России прошла всего несколько дней назад.

Также сообщалось, что данная пенсионная реформа внесла раскол и в ряды путинской партии "Единая Россия".

Напомним, что в начале августа рейтинг Путина упал на 30%, а почти половина россиян была готовы к массовым протестам.
Россия, Путин, протесты, пенсионная реформа, Единая Россия
Источник:

"Сегодня"

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