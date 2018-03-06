Опубликована жуткая расшифровка из гибнущего АН-148

Сегодня, 13:20

Причиной катастрофы, отмечается, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости

Ан-148 &quot;Саратовских авиалиний&quot;, борт RA-61704. Фото: AFP
Ан-148 "Саратовских авиалиний", борт RA-61704. Фото: AFP

Появилась расшифровка последнего разговора пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который потерпел крушение 11 февраля 2018 года.

Как известно, в февральской авиакатастрофе погиб 71 человек. Причиной катастрофы, отмечается, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

Командир воздушного судна – КВС

Второй пилот – ВП.

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***.

dxmn6vnx0auvemh

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. В живых не осталось никого.

Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.
Россия, самолет, саратов, АН-148, крушение самолета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Место крушения. Фото: AFP

Авиакатастрофа Ан-148 в России: на месте аварии обнаружено более 200 фрагментов тел погибших

12 Февраля, 13:12

Следственный комитет РФ делает облет для того, чтобы расширить границу поиска, граница поиска разбита на 29 секторов

Россия

Место крушения. Фото: скриншот

Катастрофа Ан-148 в России: все пассажиры самолета были жителями Оренбуржья

11 Февраля, 18:00

На момент крушения в самолете находился 71 человек включительно с экипажем
Загрузка...

Россия

Место крушения. фото AFP

Крушение Ан-148 под Москвой: найдена последняя запись полета

13 Февраля, 13:22

В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию

Россия

Место крушения. Фото: AFP

Найден "черный ящик" разбившегося в России самолета

11 Февраля, 20:13

В момент катастрофы на борту авиалайнера находился 71 человек

Россия

Место крушения. Фото: AFP

Катастрофа лайнера в России: среди погибших был гражданин Швейцарии

11 Февраля, 19:16

Самому младшему пассажиру на борту самолета было всего пять лет 

Украина

Крушение самолета в Конго. Фото: actualite.cd

Крушение военного самолета в Конго: в ВСУ подтвердили гибель украинцев – СМИ

1 Октября 2017, 11:50

В авиакатастрофе военного самолета Ан-12 в африканской стране погибли 12 членов экипажа
Загрузка...