Опубликована жуткая расшифровка из гибнущего АН-148

Появилась расшифровка последнего разговора пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который потерпел крушение 11 февраля 2018 года.

Как известно, в февральской авиакатастрофе погиб 71 человек. Причиной катастрофы, отмечается, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

Командир воздушного судна – КВС

Второй пилот – ВП.

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. В живых не осталось никого.

Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.