Опубликована жуткая расшифровка из гибнущего АН-148
Причиной катастрофы, отмечается, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости
Появилась расшифровка последнего разговора пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который потерпел крушение 11 февраля 2018 года.
Как известно, в февральской авиакатастрофе погиб 71 человек. Причиной катастрофы, отмечается, стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.
Командир воздушного судна – КВС
Второй пилот – ВП.
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!
КВС: Всё, всё хорошо.
ВП: Всё, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, ***.
Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" рухнул в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек. В живых не осталось никого.
Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.