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Опубликовано жуткое видео из салона пылающего в "Шереметьево" самолета

5 мая, 23:58

На записи видно, как пламя охватило крыло самолета

Фото: AFP

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео. Ролик опубликован в Telegram.

На записи видно, как пламя охватило крыло самолета. Люди в панике пытаются покинуть салон.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

В результате катастрофы погибли 13 человек, в том числе двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

По информации источника, пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Очевидцы зафиксировали впечатляющее зрелище – жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, которая случилась 5 мая. На снятых кадрах видно, как объятое огнем воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки.


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Тег видео, пожар, самолет, жертвы, пассажиры, шереметьево, аварийная посадка, Sukhoi SuperJet

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