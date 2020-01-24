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Очередная арабская страна поиздевалась на гимном России при Путине: видео

24 января, 13:14

Президент РФ либо старался не подавать виду, либо не узнал исполняемую музыкантами мелодию

Махмуд Аббас и Владимир Путин

Махмуд Аббас и Владимир Путин / Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

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Вслед за музыкантами оркестра Объединенных Арабских Эмиратов, которые в октябре повеселили интернет фальшивым исполнением гимна России, не менее жутко эту композицию сыграли в Палестинской автономии.

Инцидент произошел в Вифлееме, который 23 января посетил президент РФ Владимир Путин – хозяина Кремля встречал палестинский лидер Махмуд Аббас и издаваемая оркестром какофония, издалека напоминавшая российский гимн.

Впрочем, Путин старался не подавать виду на эту попытку оркестрантов (либо не понял, что за композицию они играют) и проследовал на переговоры с Аббасом.

Напомним, что в октябре Саудовская Аравия стала еще одной арабской страной, которая отличилась позорным исполнением гимна Российской Федерации во время визита президента. Не сумел спасти ситуацию даже артиллерийский салют, которым Владимира Путина встречали в аэропорту Эр-Рияда.

Впрочем, российский гимн вызывал проблемы у арабских оркестров и раньше. В частности, не сумели справиться с его исполнением ни сирийцы в 2010 году, ни египтяне в 2015-ом.

А в прошлом месяце конфуз с государственным гимном РФ произошел после матча Континентальной хоккейной лиги в Швейцарии.

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