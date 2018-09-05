Оружие США для Украины: Лавров разразился очередной истерикой

США направляют в Украину боеприпасы и вооружения, в числе которых не только легкое стрелковое оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы совсем недавно – снова прошла информация – направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран", – сказал он.

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Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

Как рассказывал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что на испытаниях украинские ПТРК "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.