Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Мировые новости
  2. Россия

Осмелевший "от карантина" медведь напал на человека прямо в городе: видео

18 мая, 16:43

Станислав Кожемякин

Дикий зверь напал на жителя Ярославля посреди улицы

В России, где ранее медведи выломали у автомобиля охотников заднюю дверь, помяли капот и крышу, разорвали тент, погнули раму, выбили лобовое стекло и уничтожили в салоне обивку, произошел другой инцидент с косолапыми.

Как сообщает yarnews.net, в ночь на 18 мая в 600-тысячном городе Ярославль мужчину атаковал медведь. Спастись ему удалось лишь благодаря оказавшемуся неподалеку таксисту – он отпугнул мишку сигналом и отвез потерпевшего в больницу.

"Я, соответственно, остановился, бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и дальше, помню как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул — быстрее садись, я сел и он меня в 9-ю больницу отвез к приёмному покою и уехал обратно, мало ли что может ещё быть", — приводит издание слова пострадавшего мужчины.

Реклама

Травмы у него оказались несущественными – прокушенное бедро и царапины.

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

Позже егеря констатировали, что медведь вернулся в свою естественную среду обитания – в лес.

Напомним, в прошлом году на российской Камчатке из-за 70 медведей закрыли популярный туристический маршрут – изголодавшиеся звери собрались и ловили рыбу в реке Хакыцин. При этом между ними вспыхивали драки и людям запретили туда соваться.

А в октябре в Карелии медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу – мужчину спасло лишь то, что животное находилось в наморднике.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия медведь ярославль дикая природа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Теряет лицо, и не только в России": дипломат рассказал о тяжелых временах для ПутинаРоссия
Украинский посол раскрыл подробности пари с
Украинский посол раскрыл подробности пари с "другом" Путина из-за КрымаКрым
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способ
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способУкраина
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Коронавирус: Россия уже на втором месте в мире, Путин стучит кулаками
Коронавирус: Россия уже на втором месте в мире, Путин стучит кулакамиРоссия
Еще одной стране не нравится цена российского газа: хотят скидок
Еще одной стране не нравится цена российского газа: хотят скидокЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...