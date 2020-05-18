Осмелевший "от карантина" медведь напал на человека прямо в городе: видео

В России, где ранее медведи выломали у автомобиля охотников заднюю дверь, помяли капот и крышу, разорвали тент, погнули раму, выбили лобовое стекло и уничтожили в салоне обивку, произошел другой инцидент с косолапыми.

Как сообщает yarnews.net, в ночь на 18 мая в 600-тысячном городе Ярославль мужчину атаковал медведь. Спастись ему удалось лишь благодаря оказавшемуся неподалеку таксисту – он отпугнул мишку сигналом и отвез потерпевшего в больницу.

"Я, соответственно, остановился, бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и дальше, помню как сзади на парковке сигналит авто и фарами моргает, водитель крикнул — быстрее садись, я сел и он меня в 9-ю больницу отвез к приёмному покою и уехал обратно, мало ли что может ещё быть", — приводит издание слова пострадавшего мужчины.

Реклама

Травмы у него оказались несущественными – прокушенное бедро и царапины.

Позже егеря констатировали, что медведь вернулся в свою естественную среду обитания – в лес.

Напомним, в прошлом году на российской Камчатке из-за 70 медведей закрыли популярный туристический маршрут – изголодавшиеся звери собрались и ловили рыбу в реке Хакыцин. При этом между ними вспыхивали драки и людям запретили туда соваться.

А в октябре в Карелии медведь попытался разорвать дрессировщика прямо во время циркового шоу – мужчину спасло лишь то, что животное находилось в наморднике.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама