От Джакарты до Москвы: хронология катастроф и аварий самолетов Sukhoi Superjet 100

Катастрофа Sukhoi Superjet в Шереметьево стала второй для самолетов этого типа, также ранее произошли две аварии с пострадавшими

Фото: Flickr

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Стало известно, что жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек.

Это вторая катастрофа самолетов этого типа, также ранее с Sukhoi Superjet 100 произошли две аварии с пострадавшими.

10 октября 2018 года в аэропорту Якутска летевший из Улан-Удэ самолет Sukhoj Superjet 100 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 92 человека – 87 пассажиров и пять членов экипажа. Все пассажиры покинули борт по надувному трапу. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью. Самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей, в результате чего был списан.

21 июля 2013 года в аэропорту Кефлавик (Рейкьявик, Исландия) в ходе сертификационных испытаний предсерийный экземпляр Sukhoi Superjet 100 приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы.

А 9 мая 2012 года российский самолет Sukhoi Superjet-100 пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. В тот момент самолет находился в районе Богор в 100-120 километрах от Джакарты (Индонезия). Обломки самолета были обнаружены утром 10 мая в районе горы Салак на высоте 1817 метров, в 1,4 километра от последней точки, зафиксированной радаром. Всего на борту самолета находились 45 человек.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолёт узкофюзеляжный, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных компаний.

Ранее мы писали, что мексиканский авиаперевозчик Interjet решил вернуть российской авиастроительной компании "Гражданские самолеты Сухого" 22 самолета Sukhoi Superjet 100 и хочет отменить покупку еще восьми, которые должны быть поставлены позже.

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