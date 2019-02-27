От голодной смерти спасли конфеты: в России 4-летний ребенок провел 5 суток возле трупа бабушки

Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии крайнего истощения

От голодной смерти спасли конфеты: в России 4-летний ребенок провел 5 суток возле трупа бабушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5e5/0ce/5c75e50cee804.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5e5/0ce/5c75e50cee804.jpg 2019-02-27T04:05:00+02:00 Россия Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии крайнего истощения

Педагоги и полицейские Улан-Удэ в Бурятии спасли малолетнего ребенка, который умирал от истощения в запертом жилище. Мальчик оказался в ловушке после внезапной смерти пожилой родственницы. Сейчас ребенок госпитализирован в состоянии крайнего истощения, передает телекомпания "Тивиком".

Тревогу забили в детском саду, куда малыш ходил регулярно. Когда его перестали приводить в детсад, работники попытались дозвониться бабушке мальчика, бывшей его единственным опекуном. Женщина на связь не выходила, и тогда к ней домой отправили педагога.

На стук сотруднице детского сада никто не ответил, рассказала заведующая детским садом N3 "Колобок" Татьяна Зарубина. В итоге педагоги сообщили о происшествии в отдел полиции по делам несовершеннолетних (ПДН) Советского района.

26 февраля дверь в квартиру, в которой проживал мальчик и его бабушка, вскрыли сотрудники полиции и органов опеки. Как оказалось, хозяйка жилища умерла пять дней назад, а ее внук находился рядом.

"От голодной смерти его спасли лишь бутылка воды и конфеты. Сейчас мальчик находится в больнице, он подключен к специальному аппарату питания", - говорится в репортаже. Жизнь мальчика вне опасности.

Причина смерти бабушки мальчика устанавливается. Вероятно опекунами ребенка станут ближайшие родственники. Родители малыша трагически погибли не так давно.

Напомним, суд отправил под домашний арест депутата, который морил ребенка голодом. Месяц назад четырехлетнего Влада из семьи Мольченко забрали силой социальные службы.

Ранее в городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков. Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев. По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Также мы писали, что в Харькове родители не кормили и били палкой по голове 5-летнего ребенка. Молодая пара вместо родительских прав может получить тюремный срок.

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