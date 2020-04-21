От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла

В России от коронавируса на 49-м году жизни умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, по данным СМИ, он входил в окружение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который ранее назвал главное предназначение коронавируса.

"Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении Telegram-канала рабочей группы при Патриархе Московском.

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Как отмечает Telegram-канал Baza, умерший протоирей был человеком из окружения Патриарха Кирилла, так как Агейкин занимал должность заместителя руководителя Секретариата Московской Патриархии.

"Протоиерей Александр – человек весьма значимый, настоятель Богоявленского кафедрального собора. Карьеру в рядах Русской православной церкви строит давно, еще с 90-х годов. В 2002 году еще Патриархом Алексием Вторым был произведён в сан протодиакона, позже пошёл выше – и стал протоиереем", – говорится в сообщении.

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Реклама Протоирей Агейкин. Фото: t.me/bazabazon

Согласно последним данным, в России зафиксировано 52,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 456 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов.

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