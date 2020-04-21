Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Мировые новости
  2. Россия

От коронавируса умер настоятель собора из окружения патриарха Кирилла

21 апреля, 17:48

Денис Беспалов

Протоирей Агейкин был заместителем главы Секретариата Московской Патриархии

В России от коронавируса на 49-м году жизни умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, по данным СМИ, он входил в окружение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который ранее назвал главное предназначение коронавируса.

"Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении Telegram-канала рабочей группы при Патриархе Московском.

Реклама

Как отмечает Telegram-канал Baza, умерший протоирей был человеком из окружения Патриарха Кирилла, так как Агейкин занимал должность заместителя руководителя Секретариата Московской Патриархии.

"Протоиерей Александр – человек весьма значимый, настоятель Богоявленского кафедрального собора. Карьеру в рядах Русской православной церкви строит давно, еще с 90-х годов. В 2002 году еще Патриархом Алексием Вторым был произведён в сан протодиакона, позже пошёл выше – и стал протоиереем", – говорится в сообщении.

В тренде
Больше 200 тысяч зараженных: коронавирус в Испании пересек новую черту

Протоирей Агейкин. Фото: t.me/bazabazon

Реклама

Протоирей Агейкин. Фото: t.me/bazabazon

Согласно последним данным, в России зафиксировано 52,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 456 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия кирилл коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 21 апреля и все подробностиДругие страны
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документ
Рассекречены уникальные данные о самоубийстве Гитлера: документРоссия
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременная
Коронавирусом заразились еще 3,5 тысяч россиян, умерла 27-летняя беременнаяРоссия
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в Минске
Никаких переговоров: как Украина отреагирует на появление боевиков ОДЛО в МинскеПолитика
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людей
В России за сутки коронавирусом заразились тысячи людейРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...