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От Мурманска до Алтая: в России произошла массовая отставка губернаторов

Сегодня, 12:49

Владимир Путин уже принял отставки четырех губернаторов

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP
От Мурманска до Алтая: в России произошла массовая отставка губернаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/284/447/5c92844477dc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/284/447/5c92844477dc9.jpg Россия Владимир Путин уже принял отставки четырех губернаторов

В России произошла массовая отставка губернаторов. Согласно сайту Кремля на этой неделе президент РФ Владимир Путин принял отставки четырех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, Оренбургской области Юрия Берга, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.

В ближайшее время могут последовать новые отставки. По данным СМИ, глава Мурманской области Марина Ковтун также подала президенту РФ Владимиру Путину прошение о досрочной отставке.

Ранее российские СМИ сообщали об аресте 17 губернаторов, которых обвинили в коррупции.

Напомним, несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин подписал законы о фейках и неуважении к власти и государственным символам в интернете, о чем сообщили на портале правовой информации.

Напомним, ранее в России десятки тысяч человек вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний.

Кроме того, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы, которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка

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Тег Россия, Путин, губернатор

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