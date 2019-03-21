От Мурманска до Алтая: в России произошла массовая отставка губернаторов
Владимир Путин уже принял отставки четырех губернаторов
В России произошла массовая отставка губернаторов. Согласно сайту Кремля на этой неделе президент РФ Владимир Путин принял отставки четырех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, Оренбургской области Юрия Берга, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.
В ближайшее время могут последовать новые отставки. По данным СМИ, глава Мурманской области Марина Ковтун также подала президенту РФ Владимиру Путину прошение о досрочной отставке.
Ранее российские СМИ сообщали об аресте 17 губернаторов, которых обвинили в коррупции.
Напомним, несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин подписал законы о фейках и неуважении к власти и государственным символам в интернете, о чем сообщили на портале правовой информации.
Напомним, ранее в России десятки тысяч человек вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний.
Кроме того, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.
Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы, которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка
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